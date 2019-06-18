В Казани впервые пройдет первенство Европы по прыжкам в воду

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). С 24 по 30 июня во Дворце водных видов спорта Казани впервые состоится первенство Европы по прыжкам в воду, сообщает Дирекция спортивных и социальных проектов.

На соревнованиях ожидается участие около 170 спортсменов из 25 европейских стран. Состязания проводятся каждый год в двух возрастных группах: категория А — 16–18 лет, а в категории В — 14-15 лет. Программа включает в себя индивидуальные и синхронные прыжки с трехметрового трамплина и 10-метровой вышки, а также командные соревнования.

В 2017 году первенство проходило в Бергене (Норвегия), а в прошлом году турнир принимали Хельсинки (Финляндия).

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