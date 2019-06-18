Пользователи WhatsApp сообщили о сбое в работе мессенджера

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Пользователи WhatsApp из ряда стран сообщили о сбое работы сервиса, сообщает ТАСС со ссылкой на Downdetector.

Наибольшее количество жалоб на неполадки поступило из Великобритании, Германии, Италии, Бразилии, Колумбии и Перу. Отмечается, что сообщений о сбое из России пока не поступало.

Большинство из жалоб (78%) касается проблемы с отправлением и получением сообщений, также существуют трудности с соединением (18%) и отображением времени последних действий собеседников (3%).

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