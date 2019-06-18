(Набережные Челны, 17 июня, «Татар-информ»). Умер ветеран челнинской журналистики Евгений Квитко. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью мэрии Автограда.

Евгений Квитко длительное время работал в газете «Челнинские известия», был одним из известных и авторитетных спортивных обозревателей города. Последним местом работы ветерана пера стала пресс-служба волейбольного клуба «Динамо».

Журналисты Набережных Челнов выражают глубокие соболезнования родным и близким Евгения Квитко.

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