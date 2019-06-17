На Днях культуры Республики Татарстан в Москве споют Алсу и Дина Гарипова

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). С 5 по 7 июля в Москве состоятся ежегодные Дни культуры Республики Татарстан. Главным событием станет гала-концерт мастеров искусств Татарстана в Московском международном доме музыки (Светлановский зал), который пройдет 5 июля, сообщает пресс-служба Полномочного представительства РТ в РФ.



Торжественный вечер состоится при участии представителей Администрации Президента РФ, правительств России и Москвы, министерств и ведомств, дипломатического корпуса зарубежных стран, деловых партнеров республики, членов «Землячества Татарстана», созданного в Москве.





В концертной программе выступят заслуженная артистка России Алсу Абрамова, заслуженные артистки Татарстана Дина Гарипова, Эльмира Калимуллина и Малика Разакова, солист Большого театра Марат Гали с супругой – заслуженной артисткой России Ольгой Гуряковой, молодые талантливые исполнители Рузиль Гатин, Илюса Хузина, Айдар Сулейманов, Ляйсан Мингазова и многие другие.



Хореографические номера в музыкальном сопровождении камерного оркестра «Новая музыка» представят два прославленных коллектива – Госансамбль песни и танца РТ и ансамбль «Казань».



В этот же день, 5 июля, состоится церемония возложения цветов делегацией Республики Татарстан к памятнику Габдулле Тукаю.

На следующий день, 6 июля, в Московском государственном музее-заповеднике «Коломенское» в девятый раз пройдет общегородской праздник «Сабантуй-2019». 7 июля на Центральном Московском ипподроме пройдут «Скачки на призы Республики Татарстан». Мероприятие будет включать концертную программу.

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