Татар-информ

18 июня 2019, 08:26

Культура

На Днях культуры Республики Татарстан в Москве споют Алсу и Дина Гарипова

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Культура

На Днях культуры Республики Татарстан в Москве споют Алсу и Дина Гарипова

Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Хореографические номера в музыкальном сопровождении камерного оркестра «Новая музыка» представят Госансамбль песни и танца РТ и ансамбль «Казань».

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). С 5 по 7 июля в Москве состоятся ежегодные Дни культуры Республики Татарстан. Главным событием станет гала-концерт мастеров искусств Татарстана в Московском международном доме музыки (Светлановский зал), который пройдет 5 июля, сообщает пресс-служба Полномочного представительства РТ в РФ.

Торжественный вечер состоится при участии представителей Администрации Президента РФ, правительств России и Москвы, министерств и ведомств, дипломатического корпуса зарубежных стран, деловых партнеров республики, членов «Землячества Татарстана», созданного в Москве.



В концертной программе выступят заслуженная артистка России Алсу Абрамова, заслуженные артистки Татарстана Дина Гарипова, Эльмира Калимуллина и Малика Разакова, солист Большого театра Марат Гали с супругой – заслуженной артисткой России Ольгой Гуряковой, молодые талантливые исполнители Рузиль Гатин, Илюса Хузина, Айдар Сулейманов, Ляйсан Мингазова и многие другие.

Хореографические номера в музыкальном сопровождении камерного оркестра «Новая музыка» представят два прославленных коллектива – Госансамбль песни и танца РТ и ансамбль «Казань». 

В этот же день, 5 июля, состоится церемония возложения цветов делегацией Республики Татарстан к памятнику Габдулле Тукаю.

На следующий день, 6 июля, в Московском государственном музее-заповеднике «Коломенское» в девятый раз пройдет общегородской праздник «Сабантуй-2019». 7 июля на Центральном Московском ипподроме пройдут «Скачки на призы Республики Татарстан». Мероприятие будет включать концертную программу.

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