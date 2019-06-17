Удмуртский праздник «Гырон быдтон» проведут в конце июня в деревне Пойкино Мамадышского района

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). 29 июня в деревне Пойкино Мамадышского района состоится республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон быдтон». Ожидается, что почетным гостем станет Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, сообщает пресс-служба Мамадышского района.



В республике традиционный национальный удмуртский праздник «Гырон быдтон» отмечается уже 20 лет.



«Гырон быдтон» – праздник с языческими корнями. Его название буквально переводится с удмуртского языка как «конец пахоты». Привязка к полевым работам роднит его с татарским Сабантуем. Традиционно праздник проводят во время цветения лугов. В этот день удмурты благодарят небеса за погоду и молятся о предстоящем урожае.



На «Гырон быдтон» съедутся удмурты со всей республики — Менделеевского, Бавлинского, Кукморского районов, а также Елабуги, Набережных Челнов, Казани и Республики Башкортостан.

Организаторы праздника подготовили обширную программу с выставками, играми, конкурсами и концертными выступлениями фольклорных ансамблей. Так, на фестивале пройдут конкурсы частушечников, «Чеберина и батыр 2019», будут представлены подворья разных групп удмуртов РТ, детская площадка «Мудорвая», площадка удмуртской молодежи «Бигерд», «Дом рыболова – охотника».

Начало мероприятия в 14:00.

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