Худрук театра имени Чехова Сергей Женовач проведет творческую встречу с казанцами

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). 18 июня на сцене Качаловского театра состоится творческая встреча с известным режиссером, директором-художественным руководителем московского театра «Студия Театрального искусства» и МХТ им. А. П. Чехова, заслуженным деятелем искусств России Сергеем Женовачом, сообщает пресс-служба театра.



Гастроли одного из лучших театров России «Студия Театрального искусства» проходят на сцене театра Качалова в рамках театрального фестиваля «Европа — Россия — Азия» при участии Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ.



«Студия театрального искусства» под руководством Сергея Женовача впервые приехала в Казань и представила сразу три своих спектакля: «Три сестры», «Записные книжки» А. П. Чехова и «Самоубийца» Николая Эрдмана.





Вход на мероприятие свободный. Начало встречи в 16:00.



Студия театрального искусства является одной из самых популярных в России театров. Основу репертуара составляют произведения классиков мировой литературы, прежде не знавшие сценического воплощения, малоизвестные или же, напротив, знаковые произведения, редко идущие на театральных сценах. Среди любимых авторов «Студии театрального искусства» значатся Достоевский, Булгаков, Чехов, Эрдман, Некрасов, Платонов, Ерофеев и другие.

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