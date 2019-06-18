Татар-информ

18 июня 2019, 11:00

Общество

В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о церемонии сбора подарков на Сабантуй

Общество

В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о церемонии сбора подарков на Сабантуй

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Сегодня в 13.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная церемонии сбора подарков на татарский народный праздник «Сабантуй-2019».

В мероприятии примут участие председатель Правления Ассоциации Рестораторов и Отельеров г. Казани и РТ Зуфар Гаязов, директор Комитета по развитию туризма г. Казани Дарья Санникова, директор Ассоциации Рестораторов и Отельеров г. Казани и РТ Галина Шарафутдинова, доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора по воспитательной и социальной работе Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого КФУ Зилия Явгильдина.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.
 

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