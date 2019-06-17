Заинцы заставили плакать магнитогорских девушек, показав им татарский свадебный обряд

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Заинцы приняли участие в организации Сабантуя в Магнитогорске. В известный на всю Россию город металлургов из Татарстана приехала делегация из 80 человек, передает «Заинск-информ».

Жители Магнитогорска встретили татарстанцев с особой теплотой, потому что Сабантуй здесь проводится уже в 28-й раз.

Поездку возглавил глава района Разиф Каримов. Также в состав делегации вошли вокально-хореографический ансамбль «Азаль» под руководством Альфии Валиуллиной и фольклорные коллективы района. Поддержали заинских артистов и выступили с ними на одной сценической площадке талантливые участники хореографического коллектива «Камские зори» из Елабуги. Они в течение всего дня радовали металлургов песнями, танцами и показом обрядов татарского народа.





Заинцы постарались передать магнитогорцам всю красоту и самобытность национального праздника, подарили возможность окунуться в происходящее действо.

По словам директора Дуртмунчинского сельского дома культуры Гульнары Салиховой, больше всего внимание местных жителей привлекло убранство татарского дома, выставка национальной кухни, костюмы, свадебный обряд и уголок пчеловодства. Жители Магнитогорска с удовольствием дегустировали чак-чак, кыстыбый и оладьи.



Прекрасная половина человечества интересовалась, где можно в качестве сувенира приобрести головной убор – ак калфак, а также увлеченно наблюдала за показом свадебного обряда и за тем, как встречают татарскую невесту.





«А некоторые даже плакали от того, что спустя много лет смогли окунуться в далекое татарстанское детство. Многие родились в Татарстане», – поделилась впечатлениями от торжества Гульнара Салихова.



Каждый гость магнитогорского Сабантуя смог попробовать силы в шуточных играх. Металлурги проверили свою ловкость, быстроту и удачу в беге в мешках, битье горшков, распиливании бревен, колке дров. Но сильнее всего спортивные страсти кипели на борцовском ковре. Заинские борцы Зульфат Хамидуллин и Альберт Сахабиев заняли вторые места в своих весовых категориях.

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