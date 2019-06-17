Сабантуй в Нижнекамске посетили 37 тыс. человек

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске подвели итоги празднования Сабантуя. Участниками народных гуляний на территории культурно-развлекательного комплекса «Ильинка» стали 37 тыс. человек, передает «НТР-24».



Майдан начал работать с семи часов утра. Праздничная программа состояла из театрализованного пролога, на котором выступили более 2 тыс. артистов, национальных забав, спортивных состязаний, включая борьбу корэш и конные скачки.





В этом году местный ипподром принял более 50 скакунов и их наездников со всего Татарстана.



Кроме того, на празднике плуга выдающиеся сельчане и горожане получили республиканские награды, а абсолютным батыром нижнекамского Сабантуя в девятый раз подряд стал мастер спорта Марат Мухамедзянов.

«Сабантуй в Нижнекамске прошел без эксцессов», – отмечает телеканал.

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