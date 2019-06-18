В мамадышском лагере «Кама» улучшать знание татарского языка будут ребята со всей России

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). 17 июня в мамадышском лагере «Кама» стартовала вторая смена, которая стала профильной. Межрегиональный профильный лагерь «Гульстан» распахнул свои двери для 150 отдыхающих, пишет местная газета «Нократ».

Творческие и талантливые участники из разных регионов страны приехали не только отдохнуть, но и улучшить свое знание татарского языка.

В лагере будут проживать ребята из Ульяновска, Челябинска, Самары, Перми, Ижевска, Кургана и Марий Эл, а также из Казахстана – всего 76 человек, остальные дети проживают на территории Мамадышского района.

Торжественное открытие смены состоится сегодня в 15 часов. Запланировано участие в церемонии министра образования и науки РТ Рафиса Бурганова.

«Отдыхать и повышать свою практику по татарскому языку ребята будут до 4 июля», – отмечает издание.

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