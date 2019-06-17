Бугульминская шахматистка стала абсолютным победителем этапа Гран-при Закамья

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Бугульминка стала абсолютным победителем XXXIII регионального турнира по классическим шахматам, посвященного памяти Героя Советского Союза Самата Садриева (этапа Гран-при Закамья), пишет «Бугульминская газета».



Турнир проходил в Лениногорске.



По итогам турнира воспитанница бугульминской детско-юношеской спортивной школы «Юность» Мальцева Елизавета стала абсолютным победителем.

Бронзовые награды завоевали Елизавета Турдиева, Яна Лебедева и Нияз Мухамадеев.

Нияз на турнире выполнил норматив первого спортивного разряда. Спортсмены тренируются под руководством педагогов Ольги Турдиевой, Евгения Чупахина, Сергея Голубева.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что бугульминская штангистка завоевала две медали на первенстве мира в Японии.

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