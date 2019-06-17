Альметьевск собрал самых лучших юных журналистов на этапе фестиваля «Алтын калэм – Золотое перо»

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Юные журналисты восьми районов Татарстана приехали в Альметьевск, где состоялся зональный этап XXIV Республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калэм – Золотое перо». Он собрал самых целеустремленных и ярких представителей молодежи, сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района РТ.



В течение июня зональные этапы фестиваля пройдут в Альметьевске, Нижнекамске, Болгаре и Казани. Цель проекта – выявить и поддержать талантливую молодежь республики.



Исполняющая обязанности руководителя пресс-службы района – главный редактор газеты «Альметьевский вестник» Ландыш Зарипова отметила, что Нефтеград вновь принял творческих детей с юго-востока республики. По ее мнению, «Алтын калэм – Золотое перо» является уникальной площадкой для молодых журналистов, которые смогут не только проявить свой талант, но и получить новейшие знания от мастеров своего дела во всех отраслях медиа.





В ходе торжественного открытия организаторы конкурса и члены жюри, среди которых были известные журналисты Казани и Альметьевска, пожелали успехов всем конкурсантам и дали свои наставления.

Лучшие молодые журналисты, успешно прошедшие отбор, станут участниками финального этапа фестиваля, который пройдет с 3 по 7 июля в молодежном центре «Волга». Обладатели Гран-при традиционно получат возможность льготного поступления в Высшую школу журналистики К(П)ФУ.

За 24 года в фестивале приняли участие более 10 тыс. школьников. В этом году по инициативе Министерства по делам молодежи РТ республиканский фестиваль претерпел ряд трансформаций. Ключевое изменение – организаторы усилили образовательную программу, позвав максимальное количество топовых спикеров для обучающей программы и для конкурсной программы членов жюри.

Появилось и большое количество новых призов – путевка на Черное море и бюджетное обучение по направлению «телевидение», которого раньше не было.

«Мы будем стараться в этом году поддерживать ребят по всем направлениям», – отметила исполнительный директор республиканского фестиваля «Алтын калэм – Золотое перо» Алла Абросимова.

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