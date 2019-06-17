Волонтеры из Камских Полян благоустроят территорию родника Белоглазов

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Детская районная Дума поселка Камские Поляны победила в муниципальном конкурсе «Доброволец года 2019» в номинации «Рожденные помогать», сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Ребята представили на конкурсе проект по восстановлению родника Белоглазов в Камских Полянах. Юные экологи намерены взять родник под постоянное шефство и следить за его состоянием и благоустройством территории. Проект направлен на сохранение исторического объекта.

Награждение активистов состоялось в Нижнекамске. Теперь представителям детской Думы предстоит защищать свой проект на федеральном уровне.

Работы по благоустройству родника уже начались. Инициативу поддержал и Совет ветеранов Камских Полян.

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