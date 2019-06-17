Татар-информ

17 июня 2019, 22:50

Общество

Часть жителей пяти районов Казани на время останется без света

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Общество

Часть жителей пяти районов Казани на время останется без света

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП и оборудования трансформаторных подстанций.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Завтра, 18 июня, часть жителей Авиастроительного, Вахитовского, Кировского, Приволжского и Советского районов Казани на время останется без электричества. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В частности, с 8 до 17 часов отключат свет в жилых домах Авиастроительного района по следующим адресам: ул. Айдарова, дд. 69–75, ул. Белинского, д. 5, ул. Копылова, д. 5/1, ул. Лядова, дд. 2 и 4, ул. Поперечно-Шатурская, дд. 1–14, ул. Центрально-Мариупольская, дд. 42–58, ул. Шатурская, дд. 50–54 и 105–109.

Не будет электричества и в домах поселка Кадышево по адресам: ул. Заречная, дд. 1–17 и ул. Татарстан, дд. 14–73. В это же время без электроэнергии останутся дом № 9/23 по улице Зинина в Вахитовском районе и дом № 72 по улице Поперечно-Базарная в Кировском районе.

Кроме того, в Кировском районе с 8 до 20 часов не будет света в домах по адресам: ул. Болотникова, д. 29а, ул. Кулахметова, дд. 5, 7, 9 и 11, ул. Лебяжья, дд. 1, 2, 2/1, 2а, 2б, 3–11, 13, 14, 15/1, 15/2, 16,17а, 19 и 19а, ул. Ново-Светлая, д. 22, ул. Озеро Лебяжье, дд. 15, 21а и 22, ул. Светлая, дд. 4, 6–11, 11а, 12, 13, 13/2, 14, 15, 15а, 16–19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 30/12, ул. Серпуховская, дд. 1, 1а, 2, 2а, 3–5, 5а, 6-11, 11а, 12, 13, 13/2, 14–19 и 20–22.

В Приволжском же районе – опять-таки с 8 до 17 часов – отключат электричество в домах № 63 к. 1 и к. 2 по улице Дубравная, № 94 по улице Зорге, № 42 по улице Мавлютова, №№ 14а, 14б, 22 и 24 по улице Фучика, зданиях поселка Мирный по улицам 2-я Рубежная, 3-я Рубежная и Рубежная и доме № 89 по улице Советская поселка Петровский.

Помимо этого, в Советском районе с 9 до 18 часов не будет электроэнергии в домах №№ 10, 12, 12а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 23, 25 и 25а по улице Зорге.

Причинами отключения станут плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей, информирует пресс-служба Сетевой компании. 

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