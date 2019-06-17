Татар-информ

17 июня 2019, 22:16

Общество

В четырех детсадах, гостиничном комплексе и спортцентре Казани понизят давление воды

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Общество

В четырех детсадах, гостиничном комплексе и спортцентре Казани понизят давление воды

Отключение воды и понижение давления в трубах затронут значительную часть Приволжского района города.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В части зданий Приволжского района Казани завтра на сутки отключат воду или же понизят давление в трубах, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

С 9 часов 18 июня до 9 часов 19 июня не будет воды по следующим адресам: пр. Победы, д. 19, ул. Сыртлановой, д. 25 корп. 1.

В это же время окажется понижено давление воды в зданиях по таким улицам, как Абуладзе, Азамат, Андрея Адо, Ахунова, Баки Урманче, Благодатная, Братьев Батталовых, Булатова, Гареева, Деревня Универсиады, Имянле, Каратая, Медицинская, Можжевеловая, Нэфис, Сиреневая, Уныш, Хребтова и Чистая, по 1-му, 2-му, 3-му Медицинским переулкам и Оренбургскому тракту (от дома № 93 до № 211), а также в микрорайоне «Ферма-2» и жилых комплексах «Южный парк» и «Времена года».

Кроме того, понижение давления воды в трубах затронет два здания гостиничного комплекса «Кварт» (ул. Гарифьянова, д. 12 и пр. Победы, д. 21), детские сады №№ 94, 194, 247 (здания по ул. Мавлютова, д. 27а и ул. Сыртлановой, д. 16а) и 383, а также Центр гимнастики и ряд жилых домов по улицам Гарифьянова, Зорге, Мавлютова, Парина, Сыртлановой и проспекту Победы. Полный список последних опубликован на сайте мэрии.

Отключение и понижение давления воды вызваны проведением работ на водопроводе. Автоцистерны с водой для населения будут размещаться в соответствии с поступающими заявками, отмечается в сообщении Казанского водоканала. 

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