На просмотре в казанском «Рубине» находится нападающий Павел Долгов

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в официальном аккаунте казанского «Рубина» в Twitter сообщили, что на просмотре в «Рубине» находится нападающий Павел Долгов.

Прошлый сезон 22-летний форвард провел в махачкалинском «Анжи», забил 3 гола в 24 матчах. Дагестанский клуб вылетел в ФНЛ. Долгов начал свою карьеру в питерском «Зените», в «Анжи» он перешел в феврале 2017 года.

Сегожня же «Рубин» простился с нападающим Александром Бухаровым, чей контракт с казанцами завершился. Таким образом, на данный момент в составе «Рубина» есть только один форвард, игравший за команду в прошлом сезоне, — это 19-летний Артур Сагитов. Естественно, что «Рубину» необходимо заполнить переднюю линию.

Напомним, что после ухода Курбана Бердыева и большего числа его помощников исполняет обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов.

20 июня на своей базе казанцы проведут контрольный матч с нижнекамским «Нефтехимиком». В чемпионате России «Рубин» 14 июля стартует в Москве матчем с «Динамо».

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