Будущим первоклассникам Верхнего Услона вручили портфели с канцтоварами

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В Верхнем Услоне стартовала ежегодная благотворительная акция «Помоги собраться в школу», пишет «Волжская новь».



По предварительным данным, в этом году в Верхнеуслонском районе 223 первоклассника сядут за школьные парты. Все они получат к учебному году спонсорскую помощь – портфели с письменными принадлежностями.

В рамках Дня Единой России в районе, на базе Детской школы искусств, в торжественной обстановке 62 будущим первоклассникам вручили портфели. Эти дети с 1 сентября сядут за парты Верхнеуслонской школы и гимназии. Благотворителями акции выступили Казанский пороховой завод и депутат Госсовета РТ Александр Черемнов.



Культработники района организовали яркое представление, а замглавы района Сергей Осянин высказал добрые слова и вручил Благодарственные письма руководителя исполкома района представителям порохового завода и депутата Госсовета. Сергей Викторович также поздравил будущих школьников и их родителей.





Замруководителя исполкома по социально-культурным вопросам Гулия Камалетдинова отметила, что акция в Татарстане продолжается 13-й год подряд.



«В Иннополисе 60 выпускникам детского сада вручили наборы первоклассника на выпускном мероприятии. На этой неделе в Коргузе состоится торжественное вручение портфелей 15 малышам, которые пойдут в первый класс Коргузинской и Большемеминской школ», – проинформировала руководитель.

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