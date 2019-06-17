(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Студенты и аспиранты из Татарстана могут стать волонтерами программы «Послы русского языка в мире». Молодых педагогов-волонтеров отберут на конкурсной основе, сообщает Минобрнауки РТ.

На первом этапе конкурса все желающие принять участие в проекте должны записать видеоролик с отрывком из любимого стихотворения, опубликовать его в соцсетях с соответствующими хештегами и передать эстафету шестерым друзьям.

Победителей первого этапа пригласят на очный отбор, который пройдет в рамках Всероссийского молодежного форума «Бирюса» в Красноярском крае.

«Участники проекта направляются в разные страны, где они знакомят школьников и студентов с русским языком, культурой и литературой. Также волонтеры работают в регионах страны, улучшая грамотность юных сограждан», – отмечается в сообщении министерства.

Заявки на участие в программе «Послы русского языка в мире» принимаются до 3 июля от студентов, аспирантов или выпускников высших учебных заведений в возрасте от 18 до 30 лет.

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