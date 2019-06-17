Из Казани откроется регулярный автобусный рейс в Соль-Илецк

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Автовокзал «Столичный» с 21 июня открывает новый регулярный рейс из Казани в Соль-Илецк.

«Автовокзал “Столичный” открывает новый регулярный рейс в Соль-Илецк. Комфортабельные автобусы будут отправляться ежедневно в 17.30», – говорится в сообщении казанского автовокзала.

Время в пути составит 15 часов 40 минут. Стоимость проезда обойдется в 1744 рубля.

Соль-Илецк – город в Оренбургской области России, административный центр Соль-Илецкого городского округа. Считается одним из популярных курортов страны.

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