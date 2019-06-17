МФЦ Татарстана в 2019 году стали оказывать 12 новых видов услуг

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В этом году в МФЦ Татарстана стали доступны дополнительно 12 видов услуг. В настоящее время многофункциональные центры республики оказывают 175 различных видов услуг – федеральных, региональных и муниципальных. Об этом на пресс-конференции заявила директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова.

«В этом году появилось 12 новых видов услуг. Наши офисы работают шесть дней в неделю, а МФЦ “Советский” – ежедневно. С семи утра и до восьми вечера татарстанцы могут обратиться в МФЦ в любое удобное время», – отметила спикер.

Теперь жители республики могут получить в МФЦ справку о достижении предпенсионного возраста, ИНН, консультацию для получения статуса самозанятых, подать заявление на включение в список сирот, нуждающихся в жилье.

«В Казани проблемы по регистрации самозанятыми практически нет, потому что молодые люди хорошо умеют пользоваться гаджетами. В основном помощь оказывается в сельских поселениях, где ведется выездной прием, там помогаем зарегистрироваться. Основная часть самозанятых граждан приходит за консультацией. Провели около 1,5 тыс. таких консультаций, – рассказала директор МФЦ в РТ. – Стала пользоваться популярностью услуга по выдаче справки о достижении предпенсионного возраста».

По словам Ленары Музафаровой, одно из последних новшеств – услуга по выдаче разрешений на охоту на весенний сезон. «В апреле у нас появилась такая услуга, охотники остались довольны. Разрешения получили более 5 тыс. человек», – заметила она.

В настоящее время обсуждается вопрос о возможности выдачи разрешений на охоту через МФЦ осенью, а также оформления в многофункциональных центрах охотничьих билетов.

В МФЦ Татарстана с 15 марта появилась возможность воспользоваться услугами Бюро технической инвентаризации РТ. Так, в офисе «Мои документы» можно заказать проект перепланировки или переустройства помещения в многоквартирном доме, отчет о рыночной оценке недвижимости, техпаспорт, технический и межевой планы, акт обследования объекта недвижимости.

Ленара Музафарова также напомнила, что с прошлого года в офисе МФЦ «Советский» предоставляется услуга по регистрации автотранспорта и выдаче государственных номеров для автомобилей. «Это хороший опыт, который мы переняли у Москвы. Всего три офиса МФЦ оказывают такую услугу – два в Москве и один в Казани. В прошлом году этой услугой воспользовались 109 человек, в этом году уже около 3 тыс. человек через МФЦ зарегистрировали автотранспорт», – подчеркнула она.

Спикер также добавила, что никаких средств за оказание услуг в МФЦ не взимается, посетители оплачивают лишь госпошлину, установленную государством. «Из 175 услуг госпошлиной облагаются лишь шесть. Например, услуги ГИБДД, МВД, Росреестра, Налоговой службы», – уточнила она.

В бюджет Татарстана поступает 50% от суммы госпошлины, оплаченной гражданами при получении услуг через МФЦ. В 2018 году в республиканский бюджет от МФЦ поступило более 600 млн рублей. За первый квартал 2019 года – 122 млн рублей.

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