Заявки на конкурс «Доброволец России — 2019» принимаются до 30 июня

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). До 30 июня продлили срок подачи заявок на главный конкурс волонтерских проектов «Доброволец России — 2019». Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

«Все желающие могут представить свою инициативу, рассказать о волонтерском подвиге, поделиться личными творческими успехами на официальном сайте конкурса добровольцыроссии.рф и побороться за грантовый фонд, который в этом году составляет 45 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Экспертная комиссия конкурса, в состав которой вошли 195 представителей 60 регионов России, уже начала обрабатывать первую волну заявок.

Подать заявку на участие в конкурсе «Доброволец России» могут все граждане возрасте от 8 лет и старше. Обновленный формат конкурса позволит россиянам реализовать еще больше инициатив: в этом году подать заявку можно в 3 категориях и 12 номинациях.

Проекты, имеющие слаженную команду, реальных партнеров и приносящие ощутимую пользу гражданам в своем регионе, войдут в программу акселерации — полноценную программу поддержки и сопровождения проектов.

Победителей конкурса наградят на Международном форуме добровольцев, который пройдет в конце года в Москве.

Подробности на сайте добровольцыроссии.рф.

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