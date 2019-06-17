Платье из пластика и костюм из фольги: Необычный экокарнавал прошел в Альметьевске

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Платье из пластиковых стаканов, костюм робота из фольги, бумага, картон и все, на что хватит фантазии, использовали для своих нарядов участники детского экологического карнавала, который прошел в Альметьевске. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Участники конкурса в качестве материала для своих нарядов использовали вторичное сырье. Авторы необычных костюмов состязались в экологическом конкурсе. Всего в показе приняли участие 13 подростковых клубов города», — говорится в сообщении.

По задумке организаторов, таким образом, юные конкурсанты задумались о бережном отношении к природе. Также школьники обратили внимание на правильную сортировку отходов и научились раздельному сбору мусора.

На конкурсе отдельно учитывались презентации, рассказывающие о процессе и причинах создания той или иной композиции из вторсырья. Здесь были отмечены работы представителей детских клубов «Легенда», «Планета», «Заря». По итогам конкурса победители получили грамоты и ценные подарки.



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