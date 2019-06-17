Сабинские школьники в летние каникулы изучают основы web-программирования

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Основы web-программирования изучают во время школьных каникул школьники Сабинского района Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Будучи главой Альметьевска, я смог лично оценить влияние информационных технологий на повышение качества жизни людей. И инициатива проведения подобной летней смены — это отличная возможность показать татарстанским школьникам важность работы с технологиями», — поддержал инициативу Богатых Сабов министр информатизации и связи РТ Айрат Хайруллин.

Профильная смена школьного лагеря по разработке web-сайтов для одаренных детей в Богатых Сабах открылась сегодня и будет работать до 22 июня. Всю неделю с ребятами будут проводить занятия эксперты-разработчики акселератора Digital SuperHero, обладающие богатым опытом реализации современных интернет-проектов. Воспитанники изучат основы верстки веб-страниц, использования медиа-контента при их создании и другие технические премудрости.

Участники профильной смены будут работать в командах, создавая собственные проекты. 22 июня они защитят свои разработки перед экспертами акселератора DigitalSuperHero и представителями администрации Сабинского района. По итогам смены будут выбраны лучшие проект и команда.

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