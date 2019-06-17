Казань примет всероссийские соревнования общества «Динамо» по боксу

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). С 17 по 23 июня в Казани пройдут Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по боксу среди мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ФСО «Динамо» РТ.

«Целями чемпионата являются совершенствование физической подготовки сотрудников, военнослужащих и служащих органов исполнительной власти Российской Федерации и других членов „Общества“, развитие и популяризация бокса в Обществе „Динамо“, повышение уровня спортивного мастерства занимающихся боксом, определение сильнейших динамовских спортсменов и отбора их для участия в финале Чемпионата России», — говорится в сообщении.

Соревнования пройдут в весовых категориях — 46-49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 и более 91 кг.

Для участия в соревнованиях заявилась 21 команда (Москва, Московская область, Республика Татарстан, Башкортостан, Коми, Тыва, Удмуртская и Чувашская Республики, Астраханская, Белгородская, Владимирская, Орловская, Кировская, Нижегородская, Вологодская, Волгоградская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Калужская области, Красноярский край).

Организаторами выступают Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», ОГО ФСО «Динамо» РТ, Федерация бокса России, Всероссийский Центральный клуб бокса «Динамо» и Федерация бокса РТ.

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