«Сюда каждый приезжает и плачет»: местные жители об обмелении Чебаксы в Советском районе Казани

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Без слез не взглянешь – такое выражение как нельзя лучше подходит к нынешнему состоянию обмелевшего гидротехнического сооружения возле поселка Чебакса в Советском районе Казани, считают местные жители. Об этом они рассказали сегодня корреспонденту «Татар-информ» на месте происшествия.

«Вода здесь была чистая и прозрачная. Года два назад вода доходила до деревьев, а сейчас превратилась в лужу. Начали воду спускать с прошлого года. Здесь раньше отдыхал весь Советский район. Раньше рыбы было много, а сейчас нет. Нам сказали, что воды нет из-за реконструкции плотины», — рассказал местный житель Фарид Каримов.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что из-за сильнейшего обмеления искусственного водоема неподалеку от населенного пункта Чебакса люди собирали рыбу в ведра руками. Гидротехническое сооружение пересохло и превратилось грязную жижу, в которой беспомощно барахталась рыба. Такое видео опубликовали в соцсетях очевидцы. Однако на сегодняшний день рыбы в бывшем водоеме не осталось. Она «утекла» вместе с водой в Киндерку.



«Обмеление плотины для нас – настоящая катастрофа. Нельзя ловить рыбу, купаться и, что самое страшное, поблизости нет ни одного водоема на случай пожара. В Чебаксе живет около тысячи человек, а еще строят новый коттеджный поселок», — сказал Каримов.

Собеседник «Татар-информ» живет в Чебаксе около 30 лет, но искусственный водоем в таком состоянии он не помнит. Он говорит, что в плотине водилось много рыбы – караси, окуни, беленькая. Глубина ГТС в паводковый период составляла около пяти метров. Стоит отметить, что данного объекта пока нет в реестре водных ресурсов Татарстана. Жители поселка Чебаксы в Советском районе Казани хотят, чтобы надзорные ведомства разобрались в причинах обмеления гидротехнического сооружения.

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