Республиканский фонд поддержки с 2017 года выплатил 700 млн рублей пострадавшим вкладчикам ТФБ

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В период с 2017 года Республиканский фонд поддержки выплатил пострадавшим вкладчикам ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк» и ООО «ИК «ТФБ Финанс» — 700 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

«С момента самых первых выплат с 2017 года фонд выплатил почти 700 млн рублей, из них более 330 млн рублей физическим лицам и около 360 млн рублей юридическим лицам. Отдельного внимания заслуживают льготные категории лиц, которым скоро начнутся повторные выплаты в рамках выплат „всем по 500“. Льготным категориям лиц выплачено почти 110 млн рублей», — говорится в сообщении.

Республиканскому фонду предстоит выплатить более 1 млрд рублей, и к концу приема заявлений подписано около 4 тыс. соглашений на эту сумму.

В скором времени фонд начнет повторные выплаты льготным категориям лиц, начало выплат вкладчикам ТФБ Финанс.

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