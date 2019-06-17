На поиск пропавшего на Полярном Урале путешественника отправляется экспедиция из Набережных Челнов

(Набережные Челны, 17 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). На поиск пропавшего на Полярном Урале путешественника Льва Бушуева отправляется экспедиция из Набережных Челнов.

В ноябре прошлого года челнинский путешественник, камазовец Лев Бушуев в свой отпуск отправился на Полярный Урал и практически сразу перестал выходить на связь. Спасатели и волотеры неоднократно проходили по предполагаемому маршруту туриста, но так и не смогли найти его. В апреле этого года челнинские друзья предприняли еще одну попытку найти Бушуева. Однако затянувшаяся уральская зима не дала им возможность это сделать.

В июле текущего года они намерены еще раз попытаться найти хотя бы останки Бушуева. Отыскать его живым никто уже не надеется. В поисковой экспедиции примут участие 12 человек из числа опытных походников. Они объявили народный сбор для того, чтобы покрыть расходы на поиск, но пока смогли собрать лишь 10% от необходимой суммы.

«На снаряжение, аренду снегоходов, оплату проезда и питание необходимо как минимум 250 тысяч рублей. Нам удалось собрать только 15 тысяч рублей. Очень надеемся на поддержку неравнодушных граждан, которые помогут нам найти и похоронить Леву на родной земле» — сообщила ИА «Татар-информ» один из инициаторов поездки Раиса Кудрявцева.

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