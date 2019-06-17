Татарстан и Хэйлунцзян будут вносить вклад в развитие российско-китайского товарооборота

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Сегодня в рамках рабочей поездки в Китай Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Секретарем комитета Коммунистической Партии Китая провинции Хэйлунцзян Чжаном Цинвэем. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов поблагодарил Чжана Цинвэя за гостеприимство. «Я рад вновь посетить Харбин, в котором был в последний раз в 2015 году. Видно, как развивается провинция Хэйлунцзян и город Харбин, — отметил он. — В составе татарстанской делегации представители министерств и ведомств, деловые круги республики. У нас была весьма насыщенная программа — деловой форум, посещение Российско-Китайского ЭКСПО и ряда предприятий провинции».

Стороны обсудили российско-китайское сотрудничество, которое имеет 70-летнюю историю, и стратегическое взаимодействие. По итогам прошлого года российско-китайский товарооборот увеличился на 24,5% и составил рекордные 108 млрд долларов США, значительная часть которого и есть результат сотрудничества с провинцией Хэйлунцзян.

Чжан Цинвэй отметил, что в ходе недавних встреч Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина была достигнута договоренность о необходимости роста взаимного товарооборота между странами в 2 раза, или до 200 млрд долларов. Он считает, что в основном эта задача ляжет на плечи самых экономически развитых регионов России и Китая таких, как Татарстан и Хэйлунцзян.

Рустам Минниханов напомнил, что в прошлом году в ходе визита губернатора провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао в Татарстан было подписано Соглашение о сотрудничестве между регионами, а сегодня в Харбине утвержден План его реализации.

В завершение встречи Президент РТ пригласил Секретаря комитета Коммунистической Партии Китая провинции Чжана Цинвэя посетить Казань во главе делегации деловых кругов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.