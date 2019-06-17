В Нижнекамске простились с почетным жителем города Васимой Закировой

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске сегодня попрощались с почетным гражданином, ярким общественным деятелем Васимой Закировой, ушедшей из жизни на 87-м году жизни, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Васиму Закирову проводили в последний путь и похоронили на городском кладбище.



Васима Сабировна приехала в Нижнекамск в 1966 году, после окончания Горьковской высшей партийной школы. Молодая девушка стала инструктором Нижнекамского горкома КПСС. Работала заместителем, заведующим отделом пропаганды и агитации горкома партии.



За годы работы Васима Сабировна проявила себя зрелым, обладающим яркими организаторскими способностями человеком, в ее ведении была информационная работа по месту жительства, комиссии по содействию семье и школе, женские советы и многое другое.



При ее непосредственном участии одним из первых в республике был создан Нижнекамский совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.





Васима Сабировна избиралась депутатом Нижнекамского городского Совета народных депутатов десять созывов, а также членом пленума ассоциации женщин Республики Татарстан, членом городской избирательной комиссии.

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