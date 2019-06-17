Татар-информ

17 июня 2019, 17:40

Экономика и финансы

Tele2 настроит бизнесу SMS-рассылки с помощью big data

Экономика и финансы

Tele2 настроит бизнесу SMS-рассылки с помощью big data

Cервис «SMS-Таргет» поможет привлечь новых клиентов и рассказать лояльной аудитории об акциях и услугах компании.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Мобильный оператор Tele2 предлагает корпоративным клиентам сервис «SMS-Таргет». Услуга позволит настроить адресные рассылки с детальным сегментированием целевой аудитории. Сервис работает на основе технологий машинного обучения, позволяющих анализировать агрегированные массивы данных об абонентах.

Cервис «SMS-Таргет» поможет привлечь новых клиентов и рассказать лояльной аудитории об акциях и услугах компании. Удобный веб-интерфейс позволит настроить и провести SMS-рассылку с точным отбором своей целевой аудитории. Услуга подойдет представителям любой сферы бизнеса.

Клиент может учесть следующие параметры рассылки: пол, возраст, операционную систему мобильного устройства пользователя и уровень его дохода. Также при запуске кампании бизнесмену полезно задействовать геотаргетинг. Например, владелец нового кафе может отправить SMS о его открытии абонентам, находящимся поблизости.

Наиболее точно настроить рассылку позволит параметр «Интересы». Эти сведения формируются с применением технологии машинного обучения (deep learning) на основе агрегированных данных об активности абонентов. Параметр содержит более 40 таргетов в 8 категориях: «Путешествия», «Автомобили», «Развлечения, отдых, хобби», «Услуги», «Дом и семья», «Медицина, красота и здоровье», «Спорт» и «Электронная техника».

Услуга включает флагманскую опцию оператора «Перенос остатков»: если по истечении месяца у клиента остались неизрасходованные SMS, они суммируются с новым пакетом.

Пользователи сервиса могут управлять кампанией с помощью удобного веб-интерфейса: менять ее параметры, следить за статусом, получать отчеты об осуществленных отправлениях, задавать нужное время отправки SMS и при необходимости увеличивать количество сообщений. Подключить услугу можно в личном кабинете, посредством набора USSD-команды *255*555# или в салоне связи оператора.

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2: «Tele2 год к году укрепляет свои позиции на высококонкурентном рынке корпоративной связи. Об этом свидетельствуют наши ключевые финансовые показатели: по итогам 2018 года выручка от продажи услуг в B2B увеличилась на 35%. Чтобы оставаться эффективными в бизнес-сегменте, мы регулярно анализируем „большие данные“, изучаем потребительское поведение и совершенствуем продуктовые предложения. Услуга Tele2 „SMS-Таргет“ отвечает потребностям наших клиентов в проведении адресных рассылок. Фильтрация абонентской базы и возможность выбора оптимального пакета SMS позволяют запускать кампании с максимально точным отбором аудитории. По итогам рассылки можно оценить ее эффективность. Уверена, пользователи сервиса быстро заметят улучшение своих бизнес-показателей».

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2018 года абонентская база компании составила 42,3 млн пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. 

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I квартала 2019 года показатель NPS составил 45%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 16 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративных сайтах и в социальных сетях:

Tele2 tele2.ru

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