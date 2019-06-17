Каждый концерт фестиваля «Летние вечера в Елабуге» пройдет под отдельной темой

(Елабуга, 17 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Каждый из пяти концертов фестиваля Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» будет посвящен отдельной тематике, которую раскроют именитые музыканты России и мира. Об этом сообщила директор Елабужского музея-заповедника Гульзада Руденко.

Фестиваль классической музыки в Елабуге пройдет с 1 по 14 июля. Первый день пройдет под знаком Надежды Дуровой. На сцене выступит большой оркестр из Ульяновска, также планируется участие конницы с уланами и красочный фейерверк. Во второй вечер главная роль будет отведена органу. Тема «Игра в барокко». Каждый день фестиваля по-своему уникален – так же, как и состав музыкантов.

«Борис Березовский собрал новую команду. В то же время в составе исполнителей есть и знакомые имена, такие как Никита Борисоглебский, Айдар Салахов, Айгуль Хисматуллина, также ожидаем двух музыкантов из Шотландии, Аркадия Шилклопера, который играет на альпийском роге (Германия), будет музыкант из США Вадим Неселовский. Кроме того, из Франции приедет Анри Демаркет. Обязательно будет полюбившийся зрителем Александр Гордон, Рубин Абдуллин (орган), а также Татьяна и Сергей Никитины (авторская песня)», — поделилась Гульзада Руденко.

Третий день фестиваля будет посвящен джазу, а четвертый пройдет под названием «Виват, "Ямаха"», на сцене фестиваля выступят исполнители фортепианных концертов. В пятый день зрителей порадуют своими выступлениями Сергей и Татьяна Никитины. Этот день open-air фестиваля Бориса Березовского будет называться «Александра».

Вдохновлять и восхищать гостей фестиваля все эти пять вечеров будут 190 музыкантов. Для сравнения: в прошлом году их было чуть больше 120.

Сегодня в городе вовсю идут подготовительные работы. Так, в этом году гостям праздника не должен помешать дождь. Над зрительскими трибунами стадиона «Молодежный» идет установка навеса. Напомним, в прошлом году четвертый концерт прошел под проливным дождем, но это не повлияло на выступление музыкантов и настроение зрителей, которые продолжали стоять с зонтами и не думали расходиться. Напротив, непогода будто еще больше сблизила артистов и зрителей. Отмечается, что также планируется поставить громоотвод.

«В дни фестиваля Елабуга примет огромное количество гостей. Оргкомитет фестиваля вовсю ведет подготовительную работу, мы постараемся учесть все: начиная от работы общественного транспорта, заканчивая благоустройством города. Кроме того, в этом году были установлены дополнительные зрительские трибуны, идет работа по монтажу навесов. Также планируем установить громоотвод, так как мероприятие проходит под открытым небом», — говорит заместитель руководителя райисполкома по социальным вопросам Людмила Рыбакова.

В прошлом году фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» за 4 дня посетили свыше 40 тыс. человек. Мероприятие проходит на территории Шишкинских прудов и стадиона «Молодежный».

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