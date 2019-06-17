Средне-Волжский филиал ФГБУ «Главрыбвод»: На Чебаксе мертвой рыбы не обнаружено

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В водной акватории гидротехнического сооружения возле поселка Чебакса в Советском районе Казани мертвой рыбы не обнаружено. Впрочем, как и живой. Об этом «Татар-информ» на месте происшествия сообщил сегодня начальник отдела по рыболовству Средне-Волжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Александр Гусаров.

«В водной акватории мертвой рыбы я сегодня не обнаружил. По всей видимости, ее выловили рыболовы-любители, часть рыбы могла уйти в трубу. Возможно, какая-то часть погибла. Я должен был произвести подсчет погибшей рыбы, если таковая имеется, определить ее видовой состав», — сказал он.





Ранее «Татар-информ» сообщало, что из-за сильнейшего обмеления искусственного водоема неподалеку от населенного пункта Чебакса люди собирали рыбу в ведра руками. Гидротехническое сооружение пересохло и превратилось грязную жижу, в которой беспомощно барахталась рыба. Такое видео опубликовали в соцсетях очевидцы. Однако на сегодняшний день рыбы в бывшем водоеме не осталось. Она «утекла» вместе с водой в Киндерку.



«Сигнал к нам поступил сегодня. На данном участке я впервые. По оценке ущерба что-либо сложно сказать. Для этого есть специализированный институт ВНИРО. Если бы они здесь работали, то могли бы сделать все выкладки – сколько рыбы водилось, каков ущерб. Мы не знаем, сколько рыбы ушло через трубу в Киндерку, сколько выловили рыболовы», — заключил Гусаров.

По словам местных жителей, раньше в искусственном водоеме водились караси, окуни и беленькая. Глубина ГТС в паводковый период составляла около пяти метров. Гидротехническое сооружение было излюбленным местом отдыха не только местных жителей и дачников, но и жителей Советского района Казани. Люди приезжали сюда на пикник на выходные дни, чтобы порыбачить, позагорать, пожарить шашлыки и искупаться. Сейчас водный объект по внешнему виду напоминает большую лужу.

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