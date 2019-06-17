В библиотеке КФУ нашли уникальный 133-летний «Кодекс для простых казахов»

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Научные сотрудники из Казахстана обнаружили в отделе рукописей и редких книг библиотеки им. Лобачевского КФУ оригинал произведения «Кодекс для простых казахов», автором которого является классик казахской литературы Абай Кунанбаев.

«Книга вышла в Казани в 1886 году в типографии Императорского Казанского университета. Часть этого документа представляет собой „Кодекс для простых казахов“, который составил классик казахской литературы Абай», — рассказала заведующая отделом рукописей и редких книг Эльмира Амерханова.

Научным работникам из Казахстана позволили снять с документа копию, и «Кодекс» отправился в Государственный историко-культурный музей-заповедник Абая. До настоящего времени в Казахстане не видели оригинал произведения — он написан на тюрко-татарском языке XIX века арабской графикой.

В целом книга представляет собой сборник официальных документов, принятый по итогам съезда в Семипалатинской области в 1885 году. Ее полное название — «Семипалат областенең Бишдиванның барча халфәнең сайланмыш адәмнәренең 1885-нче елында май аенда яр буендагы Карамалы съездында ясалмыш ираҗәседер».

В составлении «Кодекса» в качестве судьи участвовал Абай Кунанбаев. Казахские историки отмечают, что он предложил нововведения, облегчившие жизнь простых людей, за что к нему относились с большим почтением. Это подтверждает и казанская находка. «Здесь между его именем и фамилией перечислены предки до седьмого колена, это указание на большой авторитет и высокое положение», — пояснила Амерханова.

Бумаге «Кодекса для простых казахов» более 133 лет, поэтому ее берегут от света и тепла, хранят в закрытом архиве, соблюдая особый режим температуры и влажности. Прочитать книгу позволяют не каждому. «Любой желающий не может попасть в отдел рукописей и редких книг, но читателям, которые могут прочитать арабскую графику, мы предоставляем доступ», — рассказала Эльмира Амерханова.

Богатый фонд библиотеки им. Лобачевского КФУ интересует казахстанских исследователей — в столицу Татарстана ежегодно приезжают около 10 посетителей из Академии наук и национальных библиотек Казахстана.

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