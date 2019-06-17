Татар-информ

17 июня 2019, 17:23

Происшествия

За выходные в Челнах под колеса авто угодили двое школьников-велосипедистов

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Происшествия

За выходные в Челнах под колеса авто угодили двое школьников-велосипедистов

Фото: ГИБДД Набередных челнов

Оба ребенка получили различные травмы, им понадобилась помощь медиков.

(Набережные Челны, 17 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). За прошедшие выходные в Набережных Челнах двое школьников-велосипедистов попали под колеса авто, сообщает челнинская Госавтоинспекция.

Обе аварии произошли в минувшие выходные. В одном случае на улице Раскольникова водитель автомобиля «Ниссан» сбил 11-летнего велосипедиста, который в нарушение правил выехал на проезжую часть. Пострадавший получил сильный ушиб бедра и обратился за медицинской помощью.

Второй случай произошел на местном проезде проспекта Вахитова, где 13-летний велосипедист, не спешившись, пересекал нерегулируемый пешеходный переход и попал под колеса автомобиля «Рено». Пострадавший доставлен в БСМП.

Полиция напоминает, что дети, не достигшие 14-летнего возраста, могут ездить на велосипедах только в пределах специально отведенных мест и пешеходных зон.
 

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