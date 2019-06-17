За выходные в Челнах под колеса авто угодили двое школьников-велосипедистов

(Набережные Челны, 17 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). За прошедшие выходные в Набережных Челнах двое школьников-велосипедистов попали под колеса авто, сообщает челнинская Госавтоинспекция.

Обе аварии произошли в минувшие выходные. В одном случае на улице Раскольникова водитель автомобиля «Ниссан» сбил 11-летнего велосипедиста, который в нарушение правил выехал на проезжую часть. Пострадавший получил сильный ушиб бедра и обратился за медицинской помощью.

Второй случай произошел на местном проезде проспекта Вахитова, где 13-летний велосипедист, не спешившись, пересекал нерегулируемый пешеходный переход и попал под колеса автомобиля «Рено». Пострадавший доставлен в БСМП.

Полиция напоминает, что дети, не достигшие 14-летнего возраста, могут ездить на велосипедах только в пределах специально отведенных мест и пешеходных зон.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.