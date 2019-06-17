Татар-информ

17 июня 2019, 18:28

Наука и образование

На Всероссийскую робототехническую олимпиаду в Иннополисе впервые приедут международные участники

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Наука и образование

На Всероссийскую робототехническую олимпиаду в Иннополисе впервые приедут международные участники

Иностранные робототехники смогут посоревноваться с россиянами в категориях Innopolis Open.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). На заключительный этап Всероссийской робототехнической олимпиады, который состоится 20 — 23 июня в Университете Иннополис, кроме 600 молодых робототехников из 60 регионов России, впервые приедут участники из других стран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

«Регистрация для международных команд открыта впервые в рамках отдельных соревнований Innopolis Open, которые пройдут параллельно с основной программой Всероссийской робототехнической олимпиады», — говорится в сообщении.

Во Всероссийскую робототехническую олимпиаду входят 10 категорий, 5 из них включены в регламент Всемирной олимпиады роботов: «Мобильные интеллектуальные робототехнические системы», «Манипуляционные интеллектуальные робототехнические системы», «Футбол роботов», «Основная» и «Творческая» по трем возрастным группам. 

Иностранные робототехники смогут посоревноваться с россиянами в категориях Innopolis Open: «Интеллектуальные беспилотные автомобили», «Интеллектуальные автономные необитаемые подводные аппараты», «Интеллектуальные беспилотные летательные аппараты», «Проекты интеллектуальных робототехнических систем», «Соревнования по робототехнике продвинутого уровня».

По итогам ВРО 2019 Университет Иннополис сформирует на своей базе сборную России по робототехнике для участия в финале Всемирной олимпиады роботов, которая пройдет в ноябре в Венгрии.

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