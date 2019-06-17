Год условно получил житель Буинска, который пытался украсть пожертвования на медресе

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Год условно получил 49-летний житель Буинска, который пытался украсть пожертвования на строительство медресе. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что вечером 16 ноября прошлого года в торговом центре "Тургай" в Буинске мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взломал крышку и попытался открыто похитить деньги из ящика для пожертвований на строительство Буинского медресе», – уточнил Галиев.

Злоумышленника попытался остановить очевидец, но тот решил скрыться с похищенным, однако был задержан бизнес-леди и охранником.

Мужчину признали виновным по статье «Покушение на грабеж» и назначили наказание в виде года условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, осуждённого принудительно будут лечить от алкоголизма.



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