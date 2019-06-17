В РТ планируют построить подъезд к деревне Колосовка Елабужского района за 98 млн рублей

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстане планируют построить подъезд к деревне Колосовка Елабужского района длиной 3,8 км за 98 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Источник финансирования бюджет РТ. Заказчик ГКУ „Главтатдортранс“», — указано в документах.

На устройство дорожной одежды 3,8 км автодороги потратят 35 млн рублей. Кроме того, в проект строительства подъезда к деревне заложены вырубка леса и расчистка участка от кустарников, земляные и укрепительные работы, грунтозасыпной мост, переустройство и защита сетей связи, а также переустройство сетей электроснабжения.

Закончить работы планируют к ноябрю 2019 года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.