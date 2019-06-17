В Татарстане организуют горячую линию по профилактике семейного неблагополучия на бытовой почве

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). 21 июня в Татарстане будет работать горячая линия по вопросам профилактики семейного неблагополучия и конфликтов на бытовой почве, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РТ.

Основная цель — выявление и устранение факторов и условий, следствием которых становится безнадзорность и правонарушения среди несовершеннолетних, а также защита их прав и интересов, профилактика жестокого отношения к детям или пожилым гражданам.

По организованной линии граждане смогут сообщить и о случаях ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей или же о ситуациях, угрожающих здоровью и жизни несовершеннолетних или пожилых детей.

Получить консультацию специалиста можно с 9 утра и до 4 часов дня по телефону: (843) 236-00-71.

Среди специалистов — омбудсмен РТ, представители МВД, Минтруда РТ, а также объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт — Милосердие», Прокуратуры республики.

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