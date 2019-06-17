В ЖК «Салават Купере» откроется представительство Госжилфонда РТ

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). 19 июня открывается новое представительство Госжилфонда при Президенте РТ, сообщает пресс-служба фонда.

«Мы ценим время и комфорт участников жилищных программ, поэтому открываем новое представительство в жилом районе „Салават Купере“, по адресу: ул. Н. Юсупова, д. 13», — отметили в пресс-службе.

Участники жилищных программ смогут получить консультацию, а также оформить договоры ипотеки, получить предварительные и окончательные протоколы уже с самого дня открытия. В новом представительстве будут работать четыре специалиста, прием будет проводиться по электронной очереди.

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