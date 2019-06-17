Аферистка обманула 95-летнего жителя Челнов, купив у него стеклянные банки на фальшивые деньги

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Аферистка обманула 95-летнего пенсионера из Челнов, купив у него трехлитровые стеклянные банки на фальшивые деньги. Об этом сообщает газета «Челнинские известия».

Накануне возле дома № 5/12 поселка ГЭС к пожилому мужчине подошла незнакомка и спросила, нет ли у него дома пустых трехлитровых банок. Пенсионер ответил утвердительно и пригласил женщину пройти с ним в квартиру. Он передал покупательнице несколько банок, а она ему пятитысячную купюру. Пенсионер отсчитал сдачу (более 4,5 тыс. рублей), после чего посетительница ушла.

Оставшись один, пожилой мужчина понял, что с ним расплатились фальшивкой, и сразу же обратился в полицию. По факту произошедшего проводится проверка.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.