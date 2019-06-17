Татар-информ

17 июня 2019, 21:19

Экономика и финансы

В Елабужском РЭС проведут строительно-монтажные и пусконаладочные работы почти за 210 млн рублей

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Экономика и финансы

В Елабужском РЭС проведут строительно-монтажные и пусконаладочные работы почти за 210 млн рублей

Запланировано строительство и реконструкция автоматизированных систем учета электроэнергии в распределительной сети.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Елабужском РЭС проведут строительно-монтажные и пусконаладочные работы по реконструкции автоматизированных систем учета электроэнергии примерно за 210 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«По закупке уже подведены итоги, и есть победитель. Работы планируют закончить к ноябрю текущего года», — сказала специалист по закупкам ОАО «Сетевая компания» Алия Мингазова.

На строительно-монтажные работы потратят более 171 млн рублей, на пусконаладочные — 3,5 млн рублей. НДС работ составляет 35 млн рублей.

Для строительно-монтажных работ закажут более 10 тыс. счетчиков электрической энергии и щитов учета и распределения. Заказчик работ — ОАО «Сетевая компания».

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