На ремонт детских садов Елабуги выделили почти 70 млн рублей

(Елабуга, 17 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В четырех детских садах Елабуги начались строительные работы, которые ведутся в рамках программы капитального ремонта. Об этом сообщили в Департаменте строительства. В одном из дошкольных учреждений города в рамках капремонта обновят и бассейн, который не функционировал более 10 лет.

Так, комплексный ремонт идет в детском саду № 14 «Звездочка». Здание было построено в 1962 году. Строители оставят лишь стены, остальное, начиная от крыш и заканчивая окнами и дверями, будет заменено. «Здание полностью освобождено от мебели, сейчас идут демонтажные работы. Рабочие трудятся каждый день довольно быстрыми темпами. Полностью поменяют крышу, инженерные системы, теневые навесы, запланированы работы по благоустройству территории», — делится заведующая детским садом Анна Сапожникова.

На сегодняшний день из 137 воспитанников учреждения некоторые дети по желанию родителей находятся дома, часть — распределена по другим дошкольным учреждениям города. Воспитатели и остальной персонал находится в отпуске.

В отличие от «Звездочки» почти половина из 300 воспитанников детсада № 28 «Лесная сказка» все еще ходят на занятия, но это не мешает ремонту, так как работы ведутся по блокам, сообщает руководство учреждения. Сегодня здесь строители утепляют фасад, также запланированы работы по замене сантехники. В образовательном учреждении отремонтируют бассейн, не работавший свыше 10 лет. Работы по восстановлению бассейнов в детских садах города ведутся по инициативе главы района с прошлого года. Так, на капитальный ремонт бассейна в детскому саду № 28 из местного бюджета выделено 6 млн руб.

Капитальный ремонт пройдет и в детских садах №№ 5 и № 17. Общая сумма финансирования составит 67 млн рублей.

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