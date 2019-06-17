Эксперты Росконтроля проверили семь образцов свиных стейков на качество

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Эксперты Росконтроля проверили на качество 7 образцов стейков из свинины по 50 параметрам. Мясо купили в супермаркетах «Мираторг», «Ашан», «Карусель», «Мясновъ», Selgros, «Билла» и «Глобус». Об этом сообщает пресс-служба компании.

В образце торговой марки «Мясновъ» обнаружили растительную составляющую, использованную для увеличения веса, а также товар обладал всеми признаками испортившегося продукта.

Наличие бактерий и микробов выявили в образце из магазина «Билла». Эксперты подчеркнули, что если такое мясо будет храниться при несоответствующей температуре, а при использовании не прожарится до конца, то у потребителя может возникнуть риск пищевого отравления.

«Правильно проведенная термическая обработка сырого мяса — это достаточно эффективный способ борьбы с микрофлорой в продукте, в том числе с патогенной. При этом важно не пренебрегать важными правилами работы с сырым мясом: оно не должно соприкасаться с продуктами, которые в дальнейшем не будут подвергаться термической обработке, разделочный инвентарь — доски, ножи, приборы, которые использовались при работе с сырым мясом, не должны использоваться для разделки других продуктов, особенно готовых. После работы с сырым мясом их хорошо промывают и хранят отдельно от прочего инвентаря и посуды», — цитирует пресс-служба главного специалиста экспертного центра Союза потребителей «Росконтроль» Ирину Аркатову.

По итогу анализа эксперты советуют приобретать стейки из магазинов «Мираторг», «Ашан», Selgros, «Глобус».

Мясо сомнительной свежести из «Карусели» попало в Список товаров с замечаниями. Свиные стейки из «Мяснова» и «Биллы» Росконтроль внес в Черный список.

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