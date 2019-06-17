Instagram тестирует упрощенный метод восстановления аккаунта

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Социальная сеть Instagram тестирует новый способ восстановления учетных записей в приложении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Engadget.

Отмечается, что новый способ, «с одной стороны, должен упростить процедуру для пользователей, а с другой — усложнить задачу злоумышленникам».

При восстановлении доступа к аккаунту его владельцу нужно будет указать адрес электронной почты или номер телефона, на которые будет выслан код из 6 знаков. Его нельзя будет ввести с другого устройства.

По данным портала, новый метод гарантирует, что пользователи смогут восстановить доступ, даже если злоумышленники поменяли имя и контактные данные.

Если новая система будет запущена, то пользователи смогут восстанавливать учетную запись, не обращаясь в службу безопасности Instagram, сообщает портал.

Когда обновление будет доступно для пользователей, пока неизвестно.

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