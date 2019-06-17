В Казани молодой водитель легковушки и его спутница погибли, влетев на большой скорости в столб

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В Казани молодой водитель «Лады» и его 20-летняя спутница погибли, влетев на большой скорости в столб. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Госавтоинспекции Казани.

«16 июня в 01.35 22-летний водитель автомобиля "Лада" 9-й модели, следуя по проспекту Камалеева, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на опору ЛЭП», – рассказали агентству в Госавтоинспекции города.

В результате аварии молодой человек получил серьезные травмы головы и в состоянии комы был доставлен в больницу, где позднее скончался. 20-летняя пассажирка легковушки также получила сотрясение головного мозга и сочетанную травму. Девушку на карете «скорой» доставили в больницу. Врачи сделали все возможное, чтобы ее спасти, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и она скончалась через несколько часов в клинике.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.