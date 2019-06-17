Условные сроки получили «черные копатели», укравшие из карьера в Отарах песок на 11 млн рублей

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Елена Саляхова). Приволжский районный суд Казани огласил приговор по делу о краже песка из карьера в Отарах. На скамье подсудимых оказались предприниматель Айрат Набиуллин и два бывших сотрудника Минэкологии РТ Руслан Шакирзянов и Ринат Хабибуллин.

Как следует из материалов дела, в течение двух лет – с 2015 по 2017 год – Набиуллин занимался незаконной добычей песка в поселке Отары.

Следствие установило, что на тот момент сотрудник Центрального территориального управления Минэкологии РТ Руслан Шакирзянов за деньги передавал предпринимателю информацию о готовящихся рейдах экологов от старшего специалиста Госинспекции экологического надзора Минэкологии РТ Рината Хабибуллина.

Чтобы не попасться на проверках, Набиуллин перечислял от пяти до 30 тысяч рублей Шакирзянову для Хабибуллина.

Чтобы заниматься добычей песка, Набиуллин арендовал экскаватор и нанял рабочих. За два года ему удалось добыть песка более чем на 11 миллионов рублей. Именно таков размер ущерба, как установил суд.

После того, как всех троих задержали, было возбуждено уголовное дело. Набиуллина обвинили в краже и покушении на дачу взятки, Шакирзянова в мошенничестве, Хабибуллина в превышении должностных полномочий. Свою вину подсудимые не признали.

По окончании следствия дело было передано в Приволжский районный суд Казани. Судебное следствие шло два года, и сегодня подсудимые выслушали приговор.

В итоге все трое получили условные сроки: Айрат Набиуллин – пять лет, Руслан Шакирзянов – два года, Ринат Хабибуллин – год.

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