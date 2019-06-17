ГИБДД Казани разыскивает водителя автобуса, в салоне которого сломал ребра пожилой мужчина

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). ГИБДД Казани разыскивает водителя автобуса, в салоне которого сломал шесть ребер пожилой мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

«В пятницу, 14 июня, в 10.40 в автобусе при следовании напротив дома № 54 по улице Гвардейская произошло падение 79-летнего пассажира. Водитель в нарушение ПДД с места происшествия уехал», – рассказали в ГИБДД.

В результате происшествия пенсионер получил серьезные травмы и на карете скорой помощи был доставлен в больницу. Медики диагностировали у пострадавшего перелом сразу шести ребер со смещением.



Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам: 533-38-10, 533-38-48.



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