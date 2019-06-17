Татар-информ

17 июня 2019, 14:00

Экономика и финансы

«Татспиртпром» – лидер по продажам алкогольной продукции в России за I квартал 2019 года

Экономика и финансы

«Татспиртпром» – лидер по продажам алкогольной продукции в России за I квартал 2019 года

Объем реализации продукции «Татспиртпрома» за отчетный период составил 1,95 млн декалитров.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Как сообщает издание «Ъ», по итогам первого квартала 2019 года продажи в России всей алкогольной продукции компании Roust, включая водку, вермут и ликеры, составили 1,6 млн декалитров. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года динамика роста продаж Roust сократилась почти втрое — с 38% до 12,8%.

Источник «Ъ» на рынке говорит, что по итогам пяти месяцев 2019 года динамика роста продаж всех водочных брендов Roust составила всего около 12%. В то же время, у Roust зафиксировано падение в Польше: так, по итогам первого квартала 2019 года доля холдинга на алкогольном рынке этой страны составила 44,5%, в то время как за тот же период прошлого года — 46,8%.

В свою очередь объем реализации продукции «Татспиртпрома» за I квартал составил 1,95 млн декалитров (в том числе 1,35 млн декалитров на федеральном рынке), превысив на 11% показатель 2018 года. Объем продаж коньяков производства татарстанской компании увеличился в 2,5 раза, ликероводочной продукции — на 41% и водок — на 8 %.

Напомним, в 2018 году «Татспиртпром» нарастил поставки алкогольной продукции за пределы Татарстана на 5% — до 6,5 млн декалитров. Таких результатов компания добилась за счет увеличения продаж в крупных федеральных сетях: «Бристоль» — на 35%, «Дикси» — на 13%, а Х5 RetailGroup — в 19 раз.

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