Татар-информ

17 июня 2019, 14:28

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Муфтию Татарстана вручили медаль «За заслуги перед обществом»

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Муфтию Татарстана вручили медаль «За заслуги перед обществом»

Фото: minsport.tatarstan.ru

Такой же медалью был награжден и чемпион мира Олег Тактаров.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин был награжден медалью «За заслуги перед обществом» I степени, сообщает пресс-служба ДУМ РТ. 

Награждение состоялось во время мастер-класса, который проводил чемпион мира по смешанным боевым искусствам и известный актер Олег Тактаров. Медаль вручил руководитель исполкома Российского Союза боевых искусств по РТ и председатель президиума Союза общественных деятелей РТ Александр Даренков.

«Члены президиума Союза общественных деятелей РТ, среди которых Герои Советского Союза и России, Герои труда, президенты спортивных федераций и союзов, высоко ценят Ваш труд во благо единения общества, духовно-нравственного, патриотического и спортивного воспитания молодого поколения», — отметил Даренков во время вручения.

Кроме того, такой же медалью был награжден и чемпион мира Олег Тактаров.

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