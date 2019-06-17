Муфтию Татарстана вручили медаль «За заслуги перед обществом»

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин был награжден медалью «За заслуги перед обществом» I степени, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Награждение состоялось во время мастер-класса, который проводил чемпион мира по смешанным боевым искусствам и известный актер Олег Тактаров. Медаль вручил руководитель исполкома Российского Союза боевых искусств по РТ и председатель президиума Союза общественных деятелей РТ Александр Даренков.

«Члены президиума Союза общественных деятелей РТ, среди которых Герои Советского Союза и России, Герои труда, президенты спортивных федераций и союзов, высоко ценят Ваш труд во благо единения общества, духовно-нравственного, патриотического и спортивного воспитания молодого поколения», — отметил Даренков во время вручения.

Кроме того, такой же медалью был награжден и чемпион мира Олег Тактаров.

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