Команда университета Иннополис вышла в финал конкурса «Цифровой прорыв» в Казани

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). По итогам регионального этапа всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» в финал вышли 15 команд. Одним из победителей стала команда студентов университета Иннополис «В шаге от дедлайна», участники трека «Образование и наука». Об этом сообщет пресс-служба вуза.

«Хакатон стал для нас стал вызовом — участвовали впервые. Но это того стоило — работалось очень легко, спасибо всем участникам за атмосферу творчества и взаимопомощи. Останавливаться не собираемся, очень ждем финала и верим, что сможем покорить жюри своим проектом», — поделился участник команды «В шаге от дедлайна» Андрей Павленко.

В полуфинале встретились команды из Республик Татарстан и Марий Эл. Участникам предложили разработать проекты в пяти номинациях – «Образование и наука», «Государственные услуги и управление», «Здравоохранение», «ЖКХ и городская среда» и «Транспорт и логистика». Задания для хакатона определялись стратегическими направлениями внутренней политики России.

По итогам 36-часового хакатона команды представили экспертному жюри прототипы конструктора чат-ботов для сайтов медицинских учреждений, тренажера ГИА, сервисов для оказания госуслуги в сфере контроля дорожного движения в электронном виде, децентрализованного реестра с информацией о показаниях приборов учета, оплате счетов ЖКХ и унифицированной системы сбора отчетности по работам в сфере транспортной инфраструктуры.

Финал конкурса состоится в сентябре 2019 года в Республике Татарстан. В нем примут участие команды-финалисты регионального этапа, который проходит в 40 городах России с 8 июня по 28 июля.

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